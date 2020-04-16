Banksy de evden çalışıyor: Bu defa banyosuna çizdi

16 Nisan 2020 Perşembe, 11:52

Sokak sanatçısı Banksy’nin son eserinde evinin tuvaletinde kargaşa çıkaran sıçanlar görülüyor.

Genelde duvardaki eserleriyle tanınan Banksy, Çarşamba günü Instagram hesabından paylaştığı yeni çalışması için “Eşim, evden çalışmamdan nefret ediyor” dedi.

Daha önce özel hayatına dair hiçbir bilgi paylaşmayan ve kimliğini gizleyen sanatçı, evinin banyosunda yaptığı son çalışmasını takipçileriyle paylaştı.

Banksy’nin daha önceki eserlerinde de kullandığı sıçanlar bu sefer tuvaletteki aynayı deviriyor, lambanın ipinde sallanıyor, havlu askısından sarkıyor, tuvalet kağıdı rulosu üzerinde koşuşturuyor diş macunu tüpüne basıyor.