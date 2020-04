Barack Obama'nın 6 yıl önce salgın uyarısı yaptığı konuşma viral oldu

Obama konuşmasında, küresel bir salgınla etkili mücadele için bir altyapı kurulmasını öneriyor; “Hem havadan bulaşabilen hem de ölümcül olan bir hastalıkla karşılaşabiliriz ve büyük ihtimalle karşılaşacağız da. Ve bununla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için sadece burada, ülke içinde değil, küresel çapta bir altyapı oluşturmalıyız” diyor.

Obama’nın, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde yaptığı ve Senato’dan Ebola’ya karşı fon istediklerini belirttiği konuşması şöyle:

“İstediğimiz fon, gelecekteki olası Ebola vakalarına yanıt verme kapasitemizi güçlendirmeye devam etmek için gerekli. Gelecekteki hastalıkları ve tehditleri salgın haline gelmeden önlemek ve onlarla başa çıkabilmek adına diğer ülkelerle ortaklık kurabilmemiz için gerekli.

H1N1’in daha ölümcül olmaması açısından şanslıydık. Ebola konusunda şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz çünkü Batı Afrika’da çok yıkıcı bir etkisi olduğu ortada ama Ebola hava yoluyla bulaşmıyor.

