Barış aktivisti, faşist, şair, akıl hastası! Ezra Pound’a yakın plan
Konfüçyüs hayranı barış aktivisti, vatan haini, faşist ve şair... Yoksa akıl hastası mı? Alec Marsh, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Ezra Pound” kitabında; Modernizmin en etkili şairlerinden Pound’un yazılarını, mektuplarını, şiirlerini ve başyapıtı Kantolar’ı olduğu kadar çoğu kez öfke uyandıran görüşlerini, siyasi tavrını ve kişiliğini de okurlar için anlaşılır kılıyor.
Konfüçyüs
hayranı barış aktivisti, vatan haini, faşist ve şair... Yoksa akıl hastası mı?
Modernizmin
en etkili şairlerinden Ezra Pound’un tartışmalı kişiliğine kayıtsız kalmak
olanaksız. Cömert editoryal katkılarıyla desteklediği şair ve yazarlar arasında
Joyce ve Eliot gibi dev isimler vardır. Pound olmasaydı modernizm edebiyatta
bunca etkili olmayabilirdi.
“Şairler
şiirleriyle düşünürler; şiir aynı zamanda tarih ve dünya hakkında düşünmenin
biçimidir” diyen Alec Marsh, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Ezra Pound”
kitabında, Pound’un yazılarını, mektuplarını, şiirlerini ve başyapıtı Kantolar’ı
bu düşünme biçiminin örnekleri olarak ele alıyor. Pound’un yer yer karanlık
yapıtını olduğu kadar çoğu kez öfke uyandıran görüşlerini, siyasi tavrını ve
kişiliğini de okurlar için anlaşılır kılıyor.
“Zaman
Pound’un siyasetini mahkûm etti ve onunla birlikte şiirin çoğu da gitti. Bunun
başlıca nedeni şiirinin başarısız olması değil, okurların Pound’u anlamaya daha
az hevesli olmalarıdır, çünkü ne bulacaklarından korkmaktadırlar.”
KANTOLAR
Ezra
Pound’un, Yapı Kredi Yayınları tarafından Efe Murad’ın çevirisiyle yayımlanan Kantolar’ına
gelince… Pound, ağırlıklı olarak 1915-1962 yılları arasında kaleme aldığı, 116
bölümden oluşan, tarih, siyaset, ekonomi ve coğrafyaya yapılan sayısız
gönderme, tarih kitaplarından ve mektuplardan doğrudan aktarılan parçalarla Kantolar’ı
dünya kültürüne ait kolajlardan oluşan görkemli bir epik olarak kurgulamıştı.
Bu dev
şiir tamamlanamamış olmasına ve şairin, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasındaki
tartışmalı politik tutumuna ve kullandığı deneysel tekniğe rağmen modernist
şiirin yapıtaşlarından biri olarak kabul ediliyor.
Okuma
parçası için: https://www.yapikrediyayinlari.com.tr/dosyalar/2020/01/Kantolar-Ezra-Pound-PDF-tadimlik.pdf
EZRA LOOMIS POUND (30 Ekim 1885 - 1 Kasım 1972)
Idaho’nun
küçük bir kasabasında doğan Ezra Pound, 20. yüzyıl sanat ve kültür dünyasının en
etkili ve tartışmalı isimlerinden. Kendi şiir ve denemelerinin yanı sıra Yeats,
Joyce, Eliot, Hemingway, Frost gibi ünlü isimlerin yapıtlarının oluşumuna ve
yayımlanmasına katkıda bulunarak İngiliz ve Amerikan edebiyatlarında modernist
akımın yerleşmesini sağladı.
Pennsylvania
Üniversitesi’nde okuduğu Latince, Yunanca, Eski İngilizce gibi klasik dillere
ve “troubadour” şiirlerine duyduğu ilgi onu Avrupa’ya çekti. 1908’de Londra’ya
yerleşen şair, Amerika’da göremediği ilgiyi, başta, hayran olduğu Yeats olmak
üzere buradaki sanat çevrelerinden fazlasıyla gördü, ilk İmgeci Manifesto’yu
yayımladı.
1921’de
Paris’e, 1924’te ise Rapallo’ya yerleşen Pound, 1929’da başlayan Büyük
Buhran’dan sonra ekonomi ve tarih alanlarına iyice gömüldü. Paranın
uluslararası bankerlerce ve bankalarca manipülasyonuna ve canavar ilan ettiği
“tefe”ye karşıydı.
ABD ve
İtalya’nın savaş halinde olduğu 1941-1943 arasında Roma Radyosu’nda programlar
yaptı. Bu yayınlardaki açık Mussolini hayranlığı ve ABD’nin savaşa girmesine
aldığı muhalif tavır yüzünden 1945’te Amerikan askerlerince tutuklanarak vatan
hainliğiyle yargılandı.
Şair ve yazar arkadaşlarının oluşturduğu kamuoyu sayesinde cezai ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle idamdan kurtuldu ve hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü 1958 yılına kadar akıl hastanesinde tutuldu. Buradan salıverilince İtalya’ya döndü ve Venedik’te öldü.
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