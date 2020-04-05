'Barış Gelini' Pippa Bacca'nın hayatı beyazperdede

05 Nisan 2020 Pazar, 10:16

Şiddetin hakim olduğu ülkelere barış ve sevgi mesajı vermek için çıktığı yolculukta geldiği Türkiye’de öldürülen İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın ölümünün ardındaki gerçekleri anlatan Barış Gelini: Pippa Bacca filminden fragman yayınlandı.

TÜRKİYE'DE DE YAYINLANACAK

Tüm dünyanın Pippa Bacca adıyla tanıdığı sanatçının kamerasından görüntülerin de yer aldığı filmin Türkiye’deki lisans haklarını alan Serpil Altın Film, filmi “Barış Gelini: Pippa Bacca” adıyla izleyiciyle buluşturacak.

NE OLMUŞTU?

Pippa Bacca ve arkadaşı Silvia Moro, 8 Mart 2008’de “Barış Gelini” adını verdikleri projeyle şiddetin hâkim olduğu ülkelere barış ve sevgi mesajı vermek için yola çıkmışlardı. Milano’dan başlayan yolculuklarını Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Filistin üzerinden sürdürerek, Tel-Aviv’de sonlandırmayı planlayan iki kadın, otostopla yaptıkları yolculuklarında “İnsanlara güvenmek” sloganını benimsemişlerdi.

Türkiye’ye geldikten sonra arkadaşı Silvia Moro’yla yolları ayrılan ve sonrasında tek başına yaptığı otostopta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ortadan kaybolan İtalyan sanatçı Pippa Bacca’nın tecavüz edilip boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sanatçının kayboluşu kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 3 Nisan 2008’de medyada yer bulmaya başladı. Pippa’nın en son bindiği kamyonetin sahibi Murat Karataş, göz altına alınarak tutuklandı