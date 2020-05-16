Barış Manço’nun kardeşi Savaş Manço vefat etti

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço pankreas kanserine yenik düştü.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:40

Sanatçı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço  hayatını kaybetti. Manço'nun vefat haberini Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Twitter hesabından duyurdu.

Doğukan Manço, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur."

Barış Manço da 1999 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.


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