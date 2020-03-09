Barış Pehlivan cezaevinde kendisini darp edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

09 Mart 2020 Pazartesi, 13:27

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında verilen tutuklam kararının ardından sevk edildiği Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda darp edilmişti.

Pehlivan avuaktları aracılığıyla kayıt işlemleri sırasında kendisini darp eden infaz koruma memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyuru dilekçesinde şüpheli İnfaz Koruma Memuru’nun kimliğinin tespiti için tüm kamera kayıtları ile beyanlarının dosyaya eklenmesi ve kamu davası açılması talep edildi.

Şikayet dilekçesinde yaşanan darp olayı şöyle anlatıldı:

"Tutuklama kararının ardından saat 23:00 sularında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ulaştırılan Müvekkilimiz, “kayıt işlemleri sırasında” Kimliği Tespit Edilemeyen Şüpheli İnfaz Koruma Memurunun kaba ve aşağılayıcı tavırlarıyla karşılaşmıştır. İlk etapta duymazlıktan gelen Müvekkil, Şüpheli İnfaz Koruma Memurunun rencide edici tavırlarını sürdürmesi üzerine kendisini kibarca uyarmış ancak Şüpheli bu kez de Müvekkile “sen kim oluyorsun? ben devletim!” minvalinde cümleler kurarak bağırmaya başlamıştır.

Bunun üzerine Müvekkilimiz “Ben Barış Pehlivan’ım, ben “siz” diye hitap erken, benimle bu şekilde konuşamazsınız.” cevabını vermiş; Şüphelinin agresif tutumlarına son vermemesi üzerine diğer İnfaz Koruma Memurları tartışmayı sonlandırmaya çalışmışlardır. Ancak, müvekkilimiz kayıt işlemlerinin tamamlanması için bekleyişini sürdürürken şüpheli, müvekkilin arkasına yanaşarak sırtına 2 kez sert şekilde vurmuştur. Müvekkilimiz maruz kaldığı şiddete ve kötü muameleye karşılık vermemiş; Şüpheliyi uyararak, hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemekle yetinmiştir. Müvekkilimiz, Şüphelinin ismini bilmemekle beraber yüzünü net olarak hatırladığını ifade etmektedir. "

Darp haberlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından yapılan incelemelerde, kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda iddiaların asılsız olduğu, tutuklu Barış Pehlivan’ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darp edilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir" denilmişti.