Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için tahliye talebi

15 Nisan 2020 Çarşamba, 11:29

Yeni infaz yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında avukatları tahliye talebinde bulundu. Avukatlar, denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olarak uzatılmasına dikkat çekerek, iki ismin artık en yüksek seviyeden ceza verilse dahi cezaevinde tutulamayacağını açıkladı.



Avukatlar taleplerinde, İnfaz Düzenleme Yasası'nın 6. maddesine atıf yaparak, “Kanunda öngörülen ceza miktarının ‘3 ila 9 yıl arasında hapis cezası’ olduğu da dikkate alındığında kabul anlamına gelmemekle birlikte, yargılama sonunda müvekkiller hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak teşdiden ceza verilmesi halinde dahi; infaz düzenlemesi çerçevesinde cezanın 2/3’ü ile koşullu salıverilmeden faydalandırılacak olan müvekkillerin denetimli serbestlik süresinin de 3 yıl olarak düzenlenmesi nedeniyle cezaevinde infaz edilecek bir cezalarının kalmayacağı açıktır’ görüşünü dile getirdiler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede avukatlar, "Hal böyleyken haklarında uygulanan tutuklama tedbri hukuki faydadan yoksun ve orantısız olan müvekkillerin tahliyesine karar verilmesi zaruridir" ifadesine yer verdiler.

“BARIŞ’LARA HAKSIZ ŞEKİLDE CEZA VERSELER DAHİ HAPİS YATMAZLAR!”

Öte yandan avukatlar sosyal medya hesaplarından da açıklama yaptı. Avukat Hüseyin Ersöz MİT Kanunu İnfaz Düzenleme Yasası'nda kapsam dışı bırakılırken bir başka maddeye dikkat çekti:

"Barış’lara 'özel' alelacele yapılan düzenleme ile infaz indiriminin önünü kesen iktidar, aynı paket içindeki, 'denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılmasından' faydalanmalarını engelleyecek maddeyi 'atladı'. Bu şu demek: Barış’lara haksız şekilde ceza verseler dahi hapis yatmazlar!

Modern Ceza Hukuku’na göre, 'cezaevinde infaz edilmeyecek' bir ceza alma ihtimali olan, yani hiç cezaevine girmeyecek bir kişi hakkında 'tutuklama kararı veremezsiniz'! Bu mutlak bir yargıdır! Barış’lar ve tutuklu diğer 4 gazetecinin serbest bırakılması gerekir."

“DERHAL TAHLİYELERİ ZARURİDİR.!!”

Avukat Yiğit Akalın ise, İnfaz Yasasındaki değişiklikler üzerine şunları kaydetti:

"BARIŞ'LARLA ilgili Tahliye Talebimizi sunuyoruz. Değişikliklerle Barış'ların durumu ile ilgili olarak da İNDİRİME gidilmiş ve ceza dahi alsalar 5 YIL ve aşağısı için YATARI KALMAMIŞTIR.!! Barış'ların durumuna ilişkin Yasa Teklifinde iki lehe hüküm vardı, biri ile ilgili olarak Gece saat 3 operasyonu ile "kişiye özel" kanun çıkarılmış ve Barış'lar ve diğer gazeteciler kapsamdan çıkarılmıştı. Ancak diğer hüküm muhafaza edildi ve Barış'lar bu kapsama dahildir... Her ne kadar hiçbir suç unsuru içeren eylemleri olmasa da, İnfaz Yasasındaki değişiklik ile bu aşamada ceza dahi alsalar Cezaevinde kalmalarını gerektirecek durum olmadığından; DERHAL TAHLİYELERİ ZARURİDİR.!!"