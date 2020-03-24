Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan için çağrı

24 Mart 2020 Salı, 19:00

'Barıştan Yanayız Oluşumu' yaptığı açıklama ile Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın koronavirüs tehdidi ile beraber hapishanedeki sağlık durumlarının daha riskli bir hal aldığını belirterek, haksız tutukluluk süreçlerine dikkat çekti.

Barıştan Yanayız Oluşumu, ''Her geçen gün, saat, dakika risk daha da artmakta. Onları yalnız bırakmamak ve hak ettikleri özgürlüğe bir an önce kavuşmaları için “Barıştan Yanayız Oluşumu” olarak @baristan_yana isimli twitter hesabından, #ÖnceSağlıkÖnceAdalet etiketiyle, saat 19.19 ve 19.23'te yayınlayacağımız bildiriye sosyal medyadan desteklerinizi bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Gazetemizin yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberde kimlik bilgilerini deşifre ettikleri iddiasıyla tutuklanmıştı.