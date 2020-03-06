Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

06 Mart 2020 Cuma, 14:10

Libya’da hayatını kaybeden MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberde kimlik bilgilerini deşifre ettikleri iddiasıyla gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklanmıştı.



İtiraz dilekçesinde Terkoğlu'nun 4 Mart' ta sabaha karşı gözaltına alındığı belirtilerek, "Müvekkilin 'neyle suçlandığı, ne kadar gözaltında kalacağı, ifadesinin ne zaman alınacağı' soruları saatlerce cevapsız bırakılmış; gözaltı kararı müdafilerinin ısrarlı talepleri sonucu gözaltının 13. saatinde ancak edinilebilmiştir. 15 saatlik gözaltı sürecinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ifadesi alınan müvekkil ardından hakimlikçe tutuklandı" denildi.

'SOMUT EMARE BULUNMAMAKTADIR'

Terkoğlu,' nun 'delil karartma' şüphesiyle hakkında tutuklama kararı verildiğinin belirtildiği itirazda, "Müvekkilimiz nezdinde bu gerekçeyi haklı çıkarır hiçbir somut emare bulunmamaktadır. Suçlamalara dayanak haberi yapan diğer şüpheli Hülya Kılınç’ın, habere dair bilgileri, bir başka deyişle soruşturma dosyası açısından “delilleri” nasıl elde ettiğine dair Savcılık ifadesi göz önünde bulundurulduğunda; haberin yayınlandığı Odatv İnternet Haber Sitesi “Sorumlu Müdürü” olan Müvekkilimiz açısından delil karartma şüphesinin varlığından söz edilemeyecektir" denildi.

CEZA ALSA DAHİ 8 AYDAN FAZLA YATMAYACAKTIR

İtiraz dilekçesinde ayrıca, davanın Asliye Ceza Mahkemeleri'nde görülecek olması ve yargılama sonunda verilse dahi bu cezanın infazının 8 aydan fazla olmayacağı belirtilerek, “Bu suç için kanunda öngrülen ceza miktarı ile soruşturma konusu suçun ağırlığı ve önemi” gerekçelerinin de somut olayımızda yeri bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

'MİT MENSUBUNUN BİLGİLERİ DAHA ÖNCE PAYLAŞILDI'

İtirazda şu ifadeler kullanıldı:"Ayrıca suçlamaya konusu haberin yayınlanması ile Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olan şehidimizin kimlik bilgilerini 'deşifre' ettiği iddia olunan müvekkilimizin, suç işleme kastı bulunmadığını belirtmek isteriz. Kaldı ki bahse konu haberde yer alan bilgiler Odatv İnternet Haber Sitesi' nde yayınlanmadan evvel birçok haber sitesinde ve gazetede yer almış, ayrıca şehidimizin kimlik bilgileri, görev yeriz İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ tarafından da TBMM'nde paylaşılmıştır. Bu ayrıntı müvekkile atılı suçun oluşmadığını önemli bir kanıtıdır."



