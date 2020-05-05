Barışlar için skandal uygulama: “Artık işin suyunu çıkardılar"

05 Mayıs 2020 Salı, 10:41

Tutuklu Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, gazetemiz yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in avukatları alınmadan haklarında tutukluluğun devamına karar verildi. Üstelik mahkemenin, gazetecilerin avukatlarını çağırmak yerine İstanbul Barosu'ndan avukat istediği anlaşıldı.

“Artık işin suyunu çıkardılar bunlar... “ diyerek tepki gösteren Barışların avukatı Celal Ülgen, “Ey Adalet Bakanı” diye seslenerek sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Ey TBB başkanı duyuyor musunuz sesimizi. Terkoğlu, Pehlivan, Ağırel ve Kılınç 4 Müvekilimiz biz olmadan barodan başka avukat istenerek tutuklu incelemesi yapılmış. Siz olsaydınız bile ne fark ederdi derseniz haklısınız.

Barış Terkoğlu’nun, Barış Pehlivan’ın, Murat Ağırel’in ve Hülya Kılınç’ın nerede ise vekaletnameli 8 avukatı var. Bu avukatlara her zaman ulaşmak mümkün. Buna Karşın barodan avukat istenmesi ve CMK avukatlarının bizleri tanıdığı halde incelemeleri için görev kabul etmesi ilginç

Tarih; 2 Mayıs Pazar- İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi alelacele tutukluluğu inceliyor ve yasaya aykırı olarak karar veriyor. Geçen dega avukatlar devre dışı bırakılmış müvekkillerimiz incelemeye SEGBİS ile alınmıştı. Bu kez hem müvekkillerimiz ve hem de biz avukatlar devre dışıyız

Av. GİZAY DULKADİR durumu bildirdiğinde şaşkınlığım tavan yaptı. Fetö yargısında bile bunu görmedik. Av. Y. K. Akalın Av. H. Ersöz, Av. F.Selvi, Av. O. Cingil, Av. İ. Z.Göktaş, Av. S. Günel ile birlikte Adaletten dışlandık. Neden? Neden? Neden?

Ve Hangi Hakla?

Dosyada vekaletnamesi olan avukat arkadaşlarımızı çağırmak yerine daha zoru tercih etmek ve barodan Avukat çağırmak biraz tuhaf değil mi?”