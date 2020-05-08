Barışların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

08 Mayıs 2020 Cuma, 13:45

Odatv Haber Müdürü ve yazarımız Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser'in aralarında bulnuduğu 8 sanıklı davanın iddianamesi İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme, tutuklu bulunan gazetecilerin tutukluluklarına devam kararı aldı. Tutukluluğa devam kararının oy çokluğuyla alındığı, hakimlerden birini tutukluluk konusunda karşı oy kullandığı öğrenildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Haziran'a duruşma günü verdi.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

“Gazeteciler Aydın Keser, Hülya Kılınç, Mehmet Ferhat Çelik, Murat Ağırel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren Açık Kaynak Araştırma Raporları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın suç duyurusu yazıları, tanık beyanları ile sanıkların kısmen çelişkili savunmaları gibi somut delillerin varlığı, sanıkların delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık üzerinde baskı yapma girişiminde bulurma ihtimali göz önüne alındığında, adli kontrol tedbiri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak olduğu kanaatine varılarak sanıklar müdafilerinin itiraz dilekçelerinin reddi ile sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.”

KARARA ŞERH DÜŞTÜ

“Tutukluluk haline devam” kararı karar oy çokluğu ile alındı. Üye hakimlerden biri “kuvvetli suç şüphesini gösterir delil olmaması ile sanığın kaçma şüphesini gösterir herhangi bir durum olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ölçülülük ilkesiyle bağdaşmayacağı” gerekçesiyle mahkemenin çoğunluk kararına şerh koyarak Barış Terkoğlu'nun adli kontrol ile tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Gazeteciler 24 Haziran günü saat 10.30’da yargıç karşısına çıkacak.

AVUKAT ERSÖZ PAYLAŞTI

Avukat Hüseyin Ersöz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi Gazetecilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar oyçokluğu ile alındı. Duruşma ise 24 Haziran günü görülecek" dedi.