Barolardan seçim yöntemine müdahaleye tepki: 'FETÖ projesi'

10 Mayıs 2020 Pazar, 21:25

AKP'nin başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin seçim sistemini değiştirmeyi yeniden gündemine almasına yönelik aralarında Ankara ve İstanbul barolarının olduğu 50 barodan tepki geldi.

AKP, Barolarla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş arasında yaşanan hutbe tartışmalarının ardından yıllardır hayata geçirmeyi amaçladığı baroların yönetim şeklinin değiştirilmesini öngören yasa değişikliğini raftan indirdi. Meclis’in ilk gündem maddesi olması beklenen değişiklik hem Baroların hem de Türkiye Barolar Birliği’nin yönetim sisteminde değişiklik öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye Barolar Birliği seçiminde en çok delege sahibi olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi baroların etkinliği azaltılacak, baro yönetimlerine nispi temsil getirilecek.

'FETÖ PROJESİ'

Barolardan yapılan ortak açıklamada, ''Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır'' denildi.

Barolar tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından "Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılacağına" ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca, Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde haberleştirilmiştir.

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur.

Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır.

Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir rol vermektedir.

Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil edilmemişlerdir.

Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.

Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu belirtmek isteriz:

1.) Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan "işlerlik kazandırmak" kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır.

2.) Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.

3.) Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır.

Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim, avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

1. Adana Barosu Başkanı

Av. Veli KÜÇÜK

2. Adıyaman Barosu Başkanı

Av. Mustafa KÖROĞLU

3. Aksaray Barosu Başkanı

Av. Ramazan Erhan TOPRAK

4. Amasya Barosu Başkanı

Av. Ahmet Melik DERİNDERE

5. Ankara Barosu Başkanı

Av. R.Erinç SAĞKAN

6. Antalya Barosu Başkanı

Av. Polat BALKAN

7. Ardahan Barosu Başkanı

Av. Osman Nuri YILDIZ

8. Artvin Barosu Başkanı

Av. Ali Uğur ÇAĞAL

9. Aydın Barosu Başkanı

Av. Gökhan BOZKURT

10. Balıkesir Barosu Başkanı





Av. Erol KAYABAY





11. Bartın Barosu Başkanı





Av. Ferhat PARLATIR





12. Batman Barosu Başkanı





Av. Abdülhamit ÇAKAN





13. Bilecik Barosu Başkanı





Av. Halime AYNUR





14. Bingöl Barosu Başkanı





Av. Hanifi BUDANCAMANAK





15. Bitlis Barosu Başkanı





Av. Fuat ÖZGÜL





16. Burdur Barosu Başkanı





Av. Ramazan GEDİK





17. Bursa Barosu Başkanı





Av. Gürkan ALTUN





18. Çanakkale Barosu Başkanı





Av. Bülent ŞARLAN





19. Denizli Barosu Başkanı





Av. Müjdat İLHAN





20. Diyarbakır Barosu Başkanı





Av. Cihan AYDIN





21. Düzce Barosu Başkanı





Av. Azade AY





22. Erzincan Barosu Başkanı





Av. Adem AKTÜRK





23. Eskişehir Barosu Başkanı





Av. Mustafa ELAGÖZ





24. Gaziantep Barosu Başkanı





Av. Bektaş ŞARKLI





25. Giresun Barosu Başkanı





Av. Soner KARADEMİR





26. Hakkari Barosu Başkanı





Av. Ergün CANAN





27. Hatay Barosu Başkanı





Av. Ekrem DÖNMEZ





28. Isparta Barosu Başkanı





Av. Ünsal ÇANKAYA





29. İstanbul Barosu Başkanı





Av. Mehmet DURAKOĞLU





30. İzmir Barosu Başkanı





Av. Özkan YÜCEL





31. Kars Barosu Başkanı





Av. İbrahim BAŞTİMAR





32. Kayseri Barosu Başkanı





Av. Cavit DURSUN





33. Kırıkkale Barosu Başkanı





Av. Talat APAYDIN





34. Kırklareli Barosu Başkanı





Av. Turgay HINIZ





35. Kocaeli Barosu Başkanı





Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR





36. Malatya Barosu Başkanı





Av. Enver HAN





37. Manisa Barosu Başkanı





Av. Ali ARSLAN





38. Mardin Barosu Başkanı





Av. İsmail ELİK





39. Mersin Barosu Başkan





Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ





40. Muş Barosu Başkanı





Av. Feridun TAŞ





41. Ordu Barosu Başkanı





Av. Haluk Murat POYRAZ





42. Siirt Barosu Başkanı





Av. Nizam DİLEK





43. Şanlıurfa Barosu Başkanı





Av. Abdullah ÖNCEL





44. Şırnak Barosu Başkanı





Av. Nuşirevan ELÇİ





45. Tekirdağ Barosu Başkanı





Av. Sedat TEKNECİ





46. Trabzon Barosu Başkanı





Av. Sibel SUİÇMEZ





47. Tunceli Barosu Başkanı





Av. Kenan ÇETİN





48. Van Barosu Başkanı





Av. Zülküf UÇAR





49. Yalova Barosu Başkanı





Av. Fedayi DOĞRUYOL





50. Zonguldak Barosu Başkanı





Av. Özel EROĞLU