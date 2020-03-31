Başak Demirtaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na evde kal yanıtı
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, eşine Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen koronavirüs salgınında "evinizde kalın" uyarısı yapılan maile yanıt verdi.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 3 yıldan fazla Edirne Cezaevi'nde yatan eşine Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen maile yanıt verdi.
Mailde koronavirüs önlemleri çerçevesinde Demirtaş için "evinizde kalın" uyarısına Başak Demirtaş, "Selahattin’e gönderdiğiniz mailde "Ciddi kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın" diyorsunuz. İyi de biz de onu diyoruz zaten" yanıtı verdi.
Video Haberler
- Muharrem İnce'den videolu IBAN tepkisi
- Belediye Mersin'de esnaf ve yoksula nefes oldu
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru
- Marmaris'te kıyıya 50 metre mesafede görüntülendi!
- 'Erkekten hemşire mi olur?' deyip otobüsten attı
- İngiltere’de dehşete düşüren görüntüler!
- Belli ki uzunca bir süre evdeyiz deyip şarkı söyledi