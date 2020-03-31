Başak Demirtaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na evde kal yanıtı

31 Mart 2020 Salı, 17:33

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 3 yıldan fazla Edirne Cezaevi'nde yatan eşine Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen maile yanıt verdi.

Mailde koronavirüs önlemleri çerçevesinde Demirtaş için "evinizde kalın" uyarısına Başak Demirtaş, "Selahattin’e gönderdiğiniz mailde "Ciddi kronik hastalığınız varsa evden çıkmayın" diyorsunuz. İyi de biz de onu diyoruz zaten" yanıtı verdi.