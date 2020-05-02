Basın Özgürlüğü Ödülü, Cumhuriyet'e ve cezaevindeki gazetecilere

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:15

Her yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde açıklanan Basın Özgürlüğü Ödülü ile ilgili çalışmalar, 27 Nisan 2020 günü koronavirüs salgını nedeniyle video konferansla yapılan Basın Konseyi Yüksek Kurulu toplantısında sonuçlandırıldı. Toplantıda, ödülün 'halkın haber alma hakkı’ ile ‘ifade ve basın özgürlüğünü savundukları' için cezaevinde 'bedel ödetilen' gazetecilerle, her türlü baskıya karşın habercilik yapan, bu nedenle davadan davaya sürüklenen gazetemiz Cumhuriyet'e verilmesi kararlaştırıldı.

Basın Konseyi’nin Basın Özgürlüğü Ödülü, koronavirüs salgınında alınan olağanüstü önlemler nedeniyle ileri bir tarihte düzenlenecek törenle verilecek.

ÖDÜLÜN GEREKÇESİ

Basın Konseyi'nden yapılan açıkalamada ödülün verilme gerekçesi şu şekilde ifade edildi:

"Basın Konseyi 2020 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görülen gazeteciler, hiçbir çıkar grubu ve oluşumun mensubu olmayan, sadece halkın haber alma hakkını, ifade ve basın özgürlüğünü savunanlardır.

Ödül verilen gazeteciler, Türkiye’de demokrasinin ve medyanın içinden geçtiği bu tarihi süreçte, kamusal bir görev olan gazetecilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmış; mesleklerinden taviz vermemiş olan gazetecilerdir. Haberlerinde, yönettikleri yayınlarda, yazdıkları kitaplarda hep gerçeğin peşinde koşmuş, halkın sadece gerçekleri öğrenmesinden gayrı hiçbir amaçları olmamıştır. Ödül için önemsenen gazeteciler, medyanın yüzde 90’ını kontrolüne alan iktidara ‘yandaş’ olmayı değil; kalemine efendi kalıp satmamayı tercih etmiştir. Bağımsızlığını korumaya çalışan birkaç gazete ile televizyonu da susturmak için, siyasallaştırılmaya çalışılan yargıyı ve devlet aygıtını ‘iktidar sopası’ gibi kullanan anlayışın hışmına uğramıştır. Hiçbir demokratik ülkede eşine rastlanmayacak uygulamayla eleştirel gazetecilik yaptıkları için üretilen ‘suç’lar ile, yaptıkları habercilik ‘terör’ sayılmış; haksız hukuksuz kararlarla cezaevlerine atılmıştır. Basın Konseyi 2020 yılı Basın Özgürlüğü Ödülü, bu nedenlerle gazetecilik mesleğinin onuru; halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü uğruna, sadece kendilerine değil, mağdur edilen eşleri, çocukları ve yakınlarına bedel ödetilen,

sadece gazetecilik yaptıkları için hedef alınan CEZAEVİNDEKİ GAZETECİLER ile haberleri sonucu yazar, muhabir ve editörleri hakkında açılan davalarla yıldırılmak istenen CUMHURİYET gazetesine verilmiştir."







