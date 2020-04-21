Basın özgürlüğü raporu açıklandı: Türkiye 154. sırada

21 Nisan 2020 Salı, 17:36

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), 2020 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni açıkladı. Listenin ilk sırasında Norveç, son sırasında Kuzey Kore yer alırken 2018 ve 2019’da 157. sırada bulunan Türkiye üç basamak ilerleyerek 154. sıraya yükseldi.

Raporda, "Türkiye’nin endekste 157. sıradan 154. sıraya yükselmesi diğer ülkelerin düşmesinin bir sonucu’’ dendi.

ÖNDEROĞLU: TÜRKİYE DEMOKRATİK İNŞA SÜRECİNE GERİ DÖNMELİDİR

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi ve Bianet medya özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu da Türkiye’nin basın özgürlüğü alanındaki karnesinin düzelmediğini söylüyor.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Erol Önderoğlu, ‘‘RSF, Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ni ilk kez 2002 yılında yayınlandı. Türkiye endeksin yayınlandığı ilk yıl sıralamada 99. sırada yer aldı. İki yıl sonra 101. sıraya geriledi ve bir daha bu seviyeleri hiç göremedi. Son iki yıl 180 ülkenin bulunduğu endekste Türkiye 157. sıradaydı. Bu yıl, üç basamak yukarı çıkması ise Singapur, Ruanda ve Irak gibi ülkelerin gerilemesinden kaynaklanıyor. Birinci Yargı Paketi’nde ondan biraz fazla gazeteci serbest bırakıldı. Ancak iyileşmenin kalıcı olmadığını gördük. Türkiye, hukuk devletine yeniden sarılmadıkça, söz söyleme ve eleştirmeyi dokunulmaz bir hak olarak görmedikçe politik baskıyla yaygınlaşan korku iklimi gazeteciler kadar tüm özellikle internet üzerinden de tüm toplumu esir almayı sürdürecektir. Türkiye demokratik inşa sürecine geri dönmelidir’’ dedi.

NORVEÇ ZİRVEDE

Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nin ilk beş sırasında Avrupa’nın kuzeyindeki beş ülke var. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilk iki sırada Norveç ve Finlandiya yer alırken, onları Danimarka, İsveç ve Hollanda takip ediyor.