Başkan Ahmet Aras Bodrum'da koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

22 Mart 2020 Pazar, 20:00

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediyenin bu dönemde sadece toplum sağlığı konusunda hizmet verdiğini belirterek “Bu geçici bir dönemdir, önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Diğer Belediye faaliyetleri ile ilgili vatandaşlarımız bize lütfen telefonla ya da internet üzerinden ulaşsın” dedi. Başkan Aras, Bodrum’da korona virüsü tehdidine karşı alanın son tedbirleri, Bodrum Belediyesi’nin sosyal paylaşım ağından yaptığı canlı yayında tüm kamuoyu ile paylaştı. Aras, “Ülkemizde ve ilçemizde görülen korona virüs tehdidi ile ilgili Belediyemizce alınan tedbirleri zaman zaman sizlere açıklıyoruz. Ancak her geçen gün yeni bir gelişme oluyor ve bunları da sizlerle paylaşmak bizim birincil görevimizdir. Özellikle dün itibariyle virüsle ilgili kararlar alan komisyon, bazı kararlarını bize bildirdi. Biz de bunun üzerine, Belediyemiz tarafından ve Bodrum’daki diğer inisiyatifler tarafından alınacak kararları sizlerle paylaşmak istedik.” diyerek şu maddeleri sıraladı:

1- Belediyemiz Acil Eylem Planı, Bodrum özelinde 17.03.2020 tarihinde oluşturulmuştur. Acil Eylem Planı, özellikle halkımızın ihtiyacı olan dezenfeksiyon, sterilizasyon, hijyen faaliyetlerinin nasıl icra edleceği ve kimin görev alacağını içeriyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan ve dezavantajlı bireylere nasıl hizmet götüreceğimiz,tablonun kötüleşmesi durumunda Belediyenin nasıl organize olacağı şeklinde bir plandır. Bu plan, her gün güncellenerek geliştirilmektedir. Buna göre alınan tedbir ve önlemler derhal hayata geçirilmiştir. 20.03.2020 tarihinde olağanüstü meclis toplantımızda meclisimiz ve Bodrumlular bilgilendirilmiştir.

2- Yayınlanan genelge ve kararlar doğrultusunda Belediyemiz yerel yönetim olarak duruma dahil olmuştur.

3- Buna göre 65 yaş üstü vatandaşa yardım maksatlı “Vefa Sosyal Destek Ekipleri” Kaymakamlık nezdinde kurulmuştur. Bodrum Belediyesi olarak bizler de bu ekibin içerisindeyiz. Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezimiz hizmet vermeye devam ediyor. Bizler de Belediyemizin çağrı merkezleriyle sizlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz.

4- Bu kapsamda dezavantajlı vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla market ve fırınların kurye hizmeti vermesini tavsiye ediyoruz. Bu hizmetten yararlanamayacak olan vatandaşlarımız, destek hatlarından bize ulaşırsa, bizler destek olacağız.

5- 65 yaş üzeri vatandaşlarımız için tüm muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz ve oda başkanlarımızla beraber çalışıyoruz. Alınan kararlara yönelik desteklerini bekliyoruz. Bodrum’da komşuluk ilişkilerimizi kullanarak, sokağa çıkamayacak durumdaki vatandaşlarımıza genç kardeşlerimizin alışverişlerinde destek olmasını isteyeceğim.

6- Asayiş ile ilgili konularda 155-156 numaralarını, sağlıkla ilgili olarak 112-184 numaralı telefonlarını arayabilirsiniz. Bodrum Belediyemize 444 00 48 numaralı telefondan 7/24 ulaşabilirsiniz.

7- Bodrum sınırları içinde bulunup da dışarıda hizmet vermek zorunda olan araçların dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleri, Konacık Gaz Deresi mevkiindeki Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün şantiyesinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

8- Pazar yerleri riske açık alanlardır. Gıda pazarları dışındaki kıyafet ve ikinci el pazarlarını kapattık. Gıda pazarları giriş ve çıkışları kontrol altın alarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Pazar yerlerine girmesine izin vermeyeceğiz. Giriş çıkışlar, Zabıta Müdürlüğü tarafından tek noktadan kontrol altına alınıp, ateş ölçer ve dezenfeksiyon konulacak. Vatandaşlarımızın çok kısa bir sürede alışverişini yapıp oradan uzaklaşmasını istiyoruz. Pazarcı esnafımızın ve vatandaşın sosyal mesafesinin korunmasına yönelik tedbirler sıkılaştırılacaktır.

9- Halkımızla teması zorunlu olan personelimizin eldiven, maske gibi koruyucu malzemesini sağlıyoruz, sağlayacağız.

10- Açık olan işletmelerimize çağrımız var. Otel ve pansiyon gibi toplu yaşam alanları faaliyetlerine son vermelidir.

11- Yasal olarak kapatılması öngörülmeyen toplu yaşam alanları var, özellikle şantiyelerdeki barınma alanları. İşçilerimiz yoğun şekilde bir arada yaşamakta ve birlikte yemek yemekteler. Onlar için de en üst düzeyde tedbir alınmasını işyeri sahiplerinden talep ediyoruz. Tersanelerde de izolasyonun sağlanması, personelin kişisel bakımı için ekipmanla donatılması gerekmektedir.

12- Okulların eğitime ara vermesi nedeniyle çocuklarımızın sokağa çıkmalarını engelleyip evimizde faydalı zaman geçirmelerini sağlayalım. Çocuk parklarını ne kadar dezenfekte etsek de oradaki oyun aletlerinden virüs kapmamaları imkansız.

13- Halihazırda açık bulunan işletmeler sıkı olarak takibimiz altındadır. Buna göre;

Fırın ve unlu mamül satışı faaliyeti yürüten 152 işletme üretimden satışa kadar sıkı denetim altında tutulup aralıksız olarak denetimler devam edecektir.

321 market denetime tabi tutulmuştur.

71 kasap ve şarküteri denetlenmektedir.

Paket satışı yapan 403 lokanta denetlenmiştir.

Genelge gereği berber ve kuaförlerin kapatılması sağlanmıştır, masa ve sandalyeler kaldırılmıştır.

AVM’lerin tamamının denetimi devam etmektedir.

5 yaş üstü vatandaşlarımızın emrindeyiz, kontrollerimiz devam ediyor.

14- Her akşam nöbetçi eczaneler dezenfekte ediliyor.

15- 28 adet muhtarlık dezenfekte edilmiştir.

16- 91 çocuk parkı dezenfekte edilmiştir.

17- Tüm kamu kurumları, meydanlar, dezenfekte edilmiştir.

18- 12 süpürge, 5 arazözle 4800 km yol, meydan,sokak, cadde dezenfekte ediliştir.

19- Çöp noktaları rutin olarak ilaçlanmaktadır.

20- ATM noktaları rutin olarak ilaçlanmaktadır.

21- 10 ton iç ve dış mekan dezenfeksiyon malzemesinin 4 tonu bu maksatlarla kullanılmıştır.

22- Aynı zamanda yaşlı ve kimsesizlerin kaldığı Okyanus Hotel, bunun yanında hayvan barınaklarımız ve Bodrum girişi polis noktası bölgesi rutin olarak dezenfekte edilmektedir.

23- 1 lt.’lik 3000 adet el dezenfektesi risk grupları için temin edilerek dağıtımı sağlanacaktır. Aynı şekilde maske ve eldiven ihtiyacı kısa sürede stoklarda bulundurulacaktır.

24- Belediyemiz Acil Eylem Planı’na göre 162 araç, 72 motosiklet, şoförleri ile beraber halkın hizmetine 7/24 açıktır.

25- Ayrıca 40 personel dezenfektasyon hizmeti için gün içerisinde hizmet vermektedir.

26- 265 personel, kentin temizliği, evsel atık toplama faaliyetlerine devam etmektedir.

27- Dezenfeksiyon faaliyetleri akıllı kayıt sistemi ile takip edilip, veriler toplanmaktadır.