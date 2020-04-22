Başkan Aras'tan 23 Nisan mesajı: Güzel günler göreceğiz

22 Nisan 2020 Çarşamba, 09:53

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili çocuklar,

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siz çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl ilk kez evlerimizde kutlayacağız.

Bugün, yeni bir Türk Devleti’nin kurtuluşunun ve kuruluşunun gerçekleşmesini sağlayan günün üzerinden tam 100 yıl geçti. Böylesine anlamlı bir günü öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla birlikte meydanlarda kutlamak, şarkılarla, marşlarla o coşkuyu hep birlikte yaşamak istediğinizi biliyorum. Ancak içinde bulunduğumuz bu dönemde, sağlıklı kalmak için bir süre daha evlerimizde kalmak durumundayız.

Sizler, şartlar ne olursa olsun, coşkunuzu, neşenizi ve umudunuzu asla kaybetmeyin sevgili çocuklar. Unutmayın ki siz Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran neslin çocuklarısınız. 100 yıllık meşalenin aydınlığı, huzurun ve geleceğimizin teminatısınız.

Ben inanıyorum ki güzel günler çok yakın. O güne dek lütfen sağlıklı ve mutlu kalın.

Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisan’larda buluşmak dileğiyle her birinizi tek tek gözlerinizden öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun.”