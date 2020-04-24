Başkan Girgin: Komşu açken tok yatamayız...

24 Nisan 2020 Cuma, 08:21

Millet olarak zor zamanlardan geçtiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, “Bu dönemde ilçemizde birbirimize daha fazla kenetlendiğimizin göstergesi olan göz yaşartıcı görüntüler yaşıyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin yardım paketlerinden hazırlayarak bizlere teslim ediyor. Biz de yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Faaliyetlerine ara verdiğimiz makrome kursumuza katılan kursiyer kadınlarımız, ‘Başkanım biz de bu dayanışmada yer alalım, çorbada tuzumuz olsun’ dediler. Çünkü biz peygamberimizin sünnetine uyan ve komşusu açken tok yatamayan bir kültürün temsilcileriyiz.”

İzmir’in nüfus açısından en küçük, yüzölçümü açısından en büyük ilçelerinden biri olan Karaburun’da, koronavirüs ile mücadelede yerel yönetim ve yurttaşlar örnek bir dayanışma örneği sergiliyor. Toplu taşıma araçları, belediye hizmet binaları, camiler, eczaneler, banka şubeleri, ATM’ler, PTT şubeleri, spor tesisleri, parklar, çocuk parkları, otobüs ve taksi durakları, taksiler, Karaburun-İzmir hattında çalışan otobüsler, kamu binaları, marketler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlar ilaçlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilçedeki evlerini erken açmaya hazırlanan yazlıkçılara, Başkan İlkay Girgin Erdoğan’dan çok dikkat çekici bir uyarı da geldi. Erdoğan, 10 yataklı Karaburun Devlet Hastanesi’nin hekim ve yatak sayısının, olası bir salgını karşılamasının mümkün olmadığını söyledi. Başkan Erdoğan, “Şu an itibarıyla virüs tanısı pozitif çıkan tek bir hemşerimiz yok. Karaburun’daki hastanemiz, yerleşik nüfusumuza hizmet edebilecek kapasiteye sahip. Durum böyle olunca, yaz aylarında 100 bine ulaşan nüfusa sağlık hizmeti verebilmekte sorun yaşayabiliyoruz. Yazlıkçılarımızdan ricamız, biraz daha sabırlı olmaları ve salgın riski sonlanana kadar evlerinde kalmaları” diye konuştu.

BELEDİYENİN YAPTIĞI HİZMETLER

Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamaları gereken yaşlıların zorunlu market ihtiyaçlarını evlerine ulaştırıyor. Evlerindeki eksikleri bildirmeleri amacıyla 0535 105 51 99 numaralı telefonu tahsis etti. Belirlenen telefon hattına ihtiyaç listeleri ulaştıktan sonra görevli personel, ilçe merkezi ve Mordoğan’daki zincir marketlerden bu alışverişleri yaparak fişleri ile birlikte sahiplerine teslim ediyor. Koronavirüs salgınısonrasında örnek bir dayanışma örneğisergilenen Karaburun’da, belediyenin makrome kursu katılımcısı kadınlar, maske üretiminden sonra tek kullanımlık sağlıkçı önlüğü dikimi de yapıyor. Üretilen tek kullanımlık önlükler, devlet hastanesi çalışanlarına ve 112 Acil’de görev yapan çalışanlara veriliyor. Belediyeye ait işyerlerinde kiracı olan işletmelerden, mart, nisan ve mayıs aylarındaki kiraları ertelendi. Sokakta yaşayan hayvanlar için sürekli yem ve mama dağıtımı yapıldı.