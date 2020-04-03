Başkan Gümrükçü “Küresel İklim Grevini” destekledi

03 Nisan 2020 Cuma, 12:24

İçinde bulunduğumuz şu günlerde insanlığın en büyük sınavlardan birini verdiğini belirten Başkan Utku Gümrükçü’den, önemli bir çağrı geldi. Başkan Gümrükçü, tüm yurttaşları bugün (3 Nisan) dijital ortamda düzenlenen 5. Küresel İklim Grevine destek olmaya davet eti.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı mücadele devletlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, bilim dünyasının ve yurttaşların ortak sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle bugün gerçekleşecek 5. Küresel İklim Grevi’ni destekliyorum. Ayrıca Çiğli'de iklim krizine yönelik çalışmaların da 2020 programımızda öncelikli konulardan olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

'ÇEVRE DOSTU BİR KENT OLACAĞIZ'

Çiğli Belediyesi olarak iklim değişikliği krizine yönelik çözümlere 2020 faaliyet programında yer verdiklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Biz Çiğli Belediyesi olarak, konut alanlarından AOSB’ne, İzmir Kuş Cenneti’nden, tarım alanlarına kadar çeşitlilik içeren yerleşim bölgemiz ve hızlanarak artan nüfusumuz ile bu mücadele için hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Çiğli'de üzerimize düşen sorumluğun bir parçası olarak karbon salınımını azaltmaya yönelik politika ve eylemler ile bunun tamamlayıcısı olan iklim değişikliğine uyum çalışmalarına hız ve öncelik vereceğiz. ‘İklim Eylem Planı’mızı sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak bütünlüklü bir şekilde 2020'de kararlılıkla uygulayacağız” dedi.

'ALANLARDA DEĞİL DİJİTAL ORTAMDAYIZ'

İklim değişikliğiyle mücadelenin tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlık en büyük sınavlarından birini veriyor. Bilimsel bulguların insan kaynaklı olduğunu kanıtladığı iklim değişikliği, sadece ekolojik dengenin bozulması anlamında değil, ekonomi, sanayi tarım, enerji gibi tüm sektörleri ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek bir krize dönüşmüştür. Devletler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, bilim dünyası ve yurttaşlar geleceğimizi kurtarmak adına sorumluluk duygusuyla gerekli adımları atmalılar. Bu noktada, tüm Çiğlilileri Türkiye’nin ilk büyük Dijital İklim Grevinde buluşmaya ve iklim krizine karşı sesimizi evlerimizden duyurmaya davet ediyorum."