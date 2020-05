Başkan Gümüş’ten engelli gence sürpriz ziyaret

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:35

Menteşe Belediyesi’nin kurduğu roman müzisyen ekibi her gün sokak sokak gezerek, çaldıkları Muğla ve ege türküleri ile koronavirüs salgını sürecinde evlerinde kalan Menteşelilere moral veriyor. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan roman müzisyen ekibine Menteşelilerde balkonlarından, evlerinin önünden alkış tutarak, zeybek oynayarak katılıyor.

Roman müzisyenlerden kurulan ekibe Menteşelilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Gümüş, 26 yaşındaki zihinsel engelli genç Üstün Mert Solmaz ile annesi Gül Hanım Solmaz’ın davul zurna isteğine kayıtsız kalmadı.

Kendisine telefonla ulaşan ailenin isteğini yerine getiren Başkan Gümüş roman müzisyen ekibini de yanına alarak, Menteşe’nin Yeniköy Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli genç Üstün Mert Solmaz’ın evinin önünde davul zurna çaldırdı, zeybek oynadı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile müzisyenleri karşılarında gören engelli genç Üstün Mert Solmaz ve ailesinin mutlulukları, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Başkan Gümüş engelli genç Üstün Mert Solmaz ile zeybek oynadı, hediyeler verdi.

Belediyeyi her gün onlarca kişinin gerek sosyal medyadan, gerekse çağrı merkezinden ulaşarak bizim sokakta da çalar mısınız isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gümüş, “Belediye olarak salgın boyunca vatandaşlarımıza moral vermek amacıyla, roman müzisyenlerden bir ekip kurduk. Menteşelilerin yoğun ilgi gösterdiği ekibimize vatandaşlarımız balkonlarından, evlerinin önünden alkış tutarak, kerimoğlu, zeybek oynayarak katılıyorlar. Üstün kardeşimizde müziği çok seviyor. Biz Üstün ile normal şartlarda hemen hemen her hafta buluşur, görüşürdük. Fakat salgın nedeniyle o da evden çıkamıyor. Koronavirüs salgını en çok da çocuklarımızı, engelli kardeşlerimizi etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde annesi beni aradı ve müzisyen ekibini beklediğini söyledi. Ben de ekibimizi alarak, Üstün’ün yanına geldik. O’nun mutluluğu her şeye değer. O mutluysa biz de mutluyuz.” dedi.

Engelli genç Üstün Mert Solmaz’ın Annesi Gül Hanım Solmaz ise “Üstün müziği, davul zurnayı çok seviyor. Ama engelli olduğu için bir yere de çıkamıyor. Başkanımızı arayıp rica etmiştik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi de geldi. Çok mutlu olduk. “ dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başkan Gümüş, davul zurna eşliğinde 21 yaşındaki zihinsel engelli genç Üstün Mert Solmaz ile Kerimoğlu ve zeybek oynadı.