Başkan Hançerli'nin imar eylemi sonuç verdi

13 Mart 2020 Cuma, 14:39

İstanbul Avcılar’da riskli binalarda deprem korkusuyla yaşayan yüz binlerce insanın hayatını etkileyecek imar plan notu değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

ALTI AYDIR BEKLİYORDU

İlçedeki riskli binaların, olası depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak imar plan değişikliği notu, altı aydır İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayını bekliyordu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin oturma eylemi yapmak dahil gösterdiği yoğun çaba sonucunda İmar Plan Notu değişikliği İBB Meclisi’nden onay aldı.

HANÇERLİ: İBB MECLİSİ’Nİ KUTLUYORUM

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşen Başkan Hançerli, kararı sosyal medyada şöyle duyurdu: “Aylardır süren çabalarımız sonucunda, hak kaybına uğrayan Avcılarlı hemşehrilerimizin hakları İBB Meclisi tarafından geri verildi.”

OTURMA EYLEMİ YAPMIŞTI

Avcılar’da imar planı değişikliği altı aydır İBB Meclisi tarafından gündeme alınmıyordu. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de İBB Meclisi oturumlarında konuyu sık sık gündeme getirerek yetkilileri göreve çağırmış, raporu bekleten İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda oturma eylemi yapmıştı. (