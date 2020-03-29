Basketbol camiasının acı kaybı
Eski milli basketbolcu Ali Kazaz vefat etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Galatasaray'ın eski oyuncularından Ali Kazaz vefat etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu eski üyelerinden Ali Kazaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray kaptanlığı yapan ve A Milli Erkek Takımı'mızın da formasını giyen Ali Kazaz, Galatasaray'da basketbol şube sorumluluğu görevini de üstlenmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
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