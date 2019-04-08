Beşiktaş Sompo Japan tek farkla: 74-73

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen'i 74-73 yendi.

Bu sonuçla, siyah-beyazlı takım 12. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip ise 13. kez mağlup oldu.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı da kazanan (81-72) Beşiktaş Sompo Japan, normal sezon sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajda üstünlüğü ele geçirdi.

Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleye oyunun iki yönünde de etkili başladı. Alexander'ın sayılarıyla 12-0'lık seri yakalayan siyah-beyazlı ekip, 5. dakikayı 15-2 önde geçti. Darüşşafaka Tekfen, rakibinin sert savunması karşısında çeyreğin büyük bölümünde skor üretmekte sorun yaşadı. Alexander'ın üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı 17 sayıya (9-26) çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, birinci periyodu da 26-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Darüşşafaka Tekfen, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirse (21-28) de dış atışlardan Gibson'la skor üreten Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikaya 38-24 üstün girdi. Üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, devreyi 45-35 önde kapattı.

İkinci yarıya Eric ve Evans'ın basketleriyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücum organizasyonlarında temposunu kaybeden Beşiktaş Sompo Japan karşısında 24. dakika biterken farkı 1 sayıya düşürdü: 47-48. Evans'la üst üste üç sayılık basketler bulmaya devam eden ev sahibi takım, 27. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 53-51. Çeyreğin son bölümünde Enes Berkay Taşkıran'ın sayılarıyla yeniden üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan, final periyoduna 60-55 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine kısa oyuncularının sayılarıyla giren Darüşşafaka Tekfen, 35. dakikada eşitliği yakaladı: 65-65. Çekişmeli geçen periyotta Kidd ve Kartal Özmızrak'ın basketlerine Alexander ve Gibson'la karşılık veren Beşiktaş Sompo Japan, 37. dakikada 71-70 öne geçti. Temponun yüksek olduğu karşılaşmada iki takım da son anlarda sayı bulmakta zorlansa da ev sahibi takım, son 1 dakikaya 73-71 üstün girdi. Siyah-beyazlı takımın son hücumunda Kenan Sipahi'nin asistini dış atış isabetiyle sonuçlandıran Alexander, takımını 6 saniye kala öne geçirdi: 73-74. Darüşşafaka Tekfen, kalan sürede Douglas ile hücumdan yararlanamadı ve maçı Beşiktaş Sompo Japan, 74-73 kazandı.