Pınar Karşıyaka'da Play-Off hayali sürüyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3'üncü mağlubiyetini düşme korkusu yaşayan Afyon Belediyespor deplasmanında 89-86'lık skorla alan Pınar Karşıyaka, Play-Off hayalinden uzaklaşıyor.

Son 2 sezondur Play-Off oynayamadan sezonu tamamlayan Kaf-Kaf, art arda 3'üncü yıl da finallerin gerisinde kaldı. Antrenör Dirk Bauermann göreve geldikten sonra ilk 4 maçın 3'ünü kazanıp umutlanan Yeşil-Kırmızılılar, ardından gelen mağlubiyetlerle hedefin uzağına düştü. Ligde 24 haftada 10 galibiyet alabilen Karşıyaka, kalan 4 maçtan maksimum galibiyeti çıkarıp sıralamadaki yerini belirlemek için rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeyi planlıyor. Karşıyaka'da Antrenör Dirk Bauermann'la yıldızı barışmayan Evans, Afyon deplasmanında da forma giymedi.