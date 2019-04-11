Türk Telekom Play Off’a kilitlendi 

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi’nin milli maçlar nedeniyle ertelenen 19. haftasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi 19 sayı farkla 105-86 mağlup ederek, play-off yolunda üst sıralara doğru çıkışını sürdürdü.Basketbol Süper Ligi’ne çıktığı ilk sezonda başarılı bir grafik çizen Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi’nin milli maçlar nedeniyle ertelenen 19. hafta mücadelesinde Ankara Spor Salonu’nda Arel Üniversitesi Büyükçekmece’yi ağırladı. Maça Yunus Emre Sonsırma, Kenny Gabriel, TJ Campbell, Slyven Landesberg ve Vladimir Stimac beşiyle çıkan Ankara ekibi, kontrollü başladı. İlk 5 dakikalık süre 11-11’lik eşitlikle geçilirken, başkent temsilcisi özellikle Stimac ile etkili olarak farkı 15-11’e getirdi.Kenny Gabriel’in üçlüğü ile 7 sayılık bir fark yakalayan Türk Telekom (18-11) Hayes’in sayılarına engel olamadı. İlk çeyrek 22-20 ev sahibi üstünlüğü ile tamamlandı. Mavi-beyazlılar, ikinci çeyreğe Campbell’in üçlüğü Redding’in orta mesafeden atışıyla 5-0’lık seri ile başladı. Redding’in asistleriyle hücumda üretkenliğini artıran ev sahibi ekip, son 4.49’a 40-33 önde girdi. Stimac’ın boyalı bölgede açtığı alanla peş peşe sayı kaydeden başkent ekibi, devreye 50-41 üstünlükle moralli gitti.KAYA PEKER TECRÜBESİNİ KONUŞTURDUÜçüncü çeyrekte organize bir görüntü çizen Türk Telekom, rakibini hataya zorladı. Ankara ekibi, çeyreğin sonuna 7.07 kala Landesberg’in turnikesiyle farkı 8’e çıkardı (54-46). Kaya Peker’in oyuna girmesinin ardından farkı gittikçe artıran başkent ekibi, Kaptan Peker’in peş peşe çembere gönderdiği 8 sayıyla 79-64’lük üstünlük yakaladı. Mavi-beyazlılar son çeyreğe de 82-65 önde girdi. Final periyotta rahat oyununu sürdüren Türk Telekom zorlanmadan sonuca gitti VE mücadeleden 105-86 galip ayrılarak play-off yolunda üst sıralara doğru çıkışını sürdürdü.Salon: AnkaraHakemler: Yener Yılmaz xx, Kaan Büyükçil xx, Sinan İşgüder xxTürk Telekom: Landesberg xxx 19, Redding xxx 11, Gabriel xx 6, Campbell xxx 14, Stimac xxxx 24, Kaya Peker xxx 14, Ender Aslan xx 8, Yunus Emre Sonsırma xx 4, Nusret Yıldırım xx 5, Fikret Can Akın x, Metin Türen x, Polat Kaya xArel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge xxx 15, Hayes xxxx 19, Tiby xxx 13, Tankeu x, Gibson xx 11, Arda Erdoğan x 2, Berkay Candan xx 10, Deniz Kılıçlı x 2, Merthan Mutlu x, Yiğit Can Vardal x, Kerem Özkan xx 8, Uğur Hortum x 21. periyot: 22-20 (Türk Telekom lehine)Devre: 50-41 (Türk Telekom lehine)3. periyot: 82-65 (Türk Telekom lehine)(İHA)