Galatasaray farklı kazandı

Galatasaray Doğa Sigorta konuk ettiği Adatıp Sakarya'yı 102-65'lik farklı skorla mağlup etti.

Bu sonuç ile ev sahibi takım 15.galibiyetini elde etti ve dördüncülüğü korudu, konuk ekip ise 19.yenilgisini aldı ve mağlubiyet serisi 8 maça çıkmış oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Adatıp Saklarya'nın pota altını etkili kullanmasına rağmen ev sahibi ekipte Aaron Harrison'ın 8 sayısı ve Erol Can'ın üçlükleri ile Galatasaray Doğa Sigorta soyunma odasına 43-26 önde girdi.

3.Çeyrek ve final çeyreğinde sarı-kırmızılı ekip, Marko Arapovic'in boyalı alanda bulduğu sayılar ile Sakarya'yı rahat geçti.

Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison 11,Auguste 10,Göksenin Köksal 14, Arapovic 24

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Alp Karahan 16,Uğur Dokuyan 15, Bora Hun Paçun 12,

1. Periyot: 18-10

Devre: 43-26

3. Periyot: 71-46