Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i konuk ediyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-off'ta 8. sırada yer alan Zalgiris ile eşleşmişti.
Fenerbahçe ile Zalgiris arasında normal sezonda oynanan 2 karşılaşmayı da sarı-lacivertliler galip tamamlamıştı.
Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın İspanya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede 2. karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılacak.