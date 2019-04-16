Favori CSKA, rahat kazandı

Avrupa basketbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nin play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını Megasport Arena'da ağırladı.
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk çeyreği 24-23 Baskonia'nın üstünlüğüyle sona ererken, ikinci çeyrekte daha iyi savunma yapan ev sahibi CSKA Moskova, devreye 44-40 önde girdi.
İkinci yarıda aradaki skor farkını açarak son çeyreğe 73-52 önde giren CSKA Moskova, mücadeleden ise 94-68 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 19 sayı üreten CSKA Moskovalı Sergio Rodriguez oldu.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ikinci maçı, 18 Nisan Perşembe günü TSİ 20.00'de yine Rusya'da oynanacak.