G.Saray, zorlandığı maçta kazanmayı bildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 62-63’lük üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Antakya
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Tahsin Kuzu xx, Egemen Ercan xx
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay xx 4, İlsu Darıcıoğlu xx 5, Katsiaryna Snytsina xx 2, Cansu Köksal xxx 9, Riquna Williams xxx 23, Hülya Çoklar x, Amber Harris xx 8, Gizem Başaran x, Merve Aydın xx 4, Marica Gajic xx 7
Galatasaray: Eda Şahin xxx 9, Şerife Onar x, İremnaz Topuz x, Sinem Ataş xx 7, Işıl Alben xxx 13, Fahriye Abdi xx 2, İnci Güçlü xx 5, Monika xx 3, Victoria Ayo xxx 14, Jefferson xxx 10
1. Periyot: 11-7 (Hatay lehine)
Devre: 26-30 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 41-52 (Galatasaray lehine)