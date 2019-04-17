Svetislav Pesic: Ritim yakalayamadık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, “Maça iyi başlamadık. Son İstanbul’da oynadığımız maç gibi ofansif olarak iyi başlamadık. Ritim yakalayamadık. Efes’in nasıl oynadığı hepiniz biliyoruz. Topu iyi hareket ettiriyorlar. İkinci periyot oynamaya başladık. İyi mücadele ettik. Mental olarak ritim bulduk. Üçüncü periyotta oynamak istediğimiz gibi oynamadık. Maç sonunda Efes’i tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor. Play-Off'lar başladı, bu akşam sadece 1 oyun oynandı. Hakemler bu atmosfer rağmen iyi yönettiler. Cuma akşamı da maç var. O maçta yapmamız gereken şeyler kendi oyunumuzu oynamak” diye konuştu.