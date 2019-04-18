İmamoğlu geldi, Anadolu Efes coştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını teslim alan Ekrem İmamoğlu soluğu Anadolu Efes ve Barcelona Lassa maçında aldı.

Anadolu Efes-Barcelona Lassa maçını izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu’na giden İmamoğlu, taraftarların "Ekrem başkan" tezahüratlarıyla karşılaştı. İmamoğlu maçı, Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan'ın locasında takip etti.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte, NBA’de yıllarca oynayan ünlü basketbolcu Mehmet Okur ve eski milli basketbolcu Ömer Onan'la da bir araya geldi.

İmamoğlu’nun locada olduğunu gören yüzlerce kişi de İBB Başkanı’nın yanına gelerek fotoğraf çektirdi, çiçeği burnunda İBB Başkanı’nı tebrik etti. İmamoğlu, tribünlerden kendisine ulaşmayı başaran taraftarların ”selfie” taleplerini de karşılıksız bırakmadı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nu maç çıkışı Tuncay Özilhan uğurladı.