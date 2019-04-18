Mücadeleye iyi giren Kirolbet Baskonia, 18-27’lik ilk çeyrek ile oyunun iplerini eline aldı. Maçın geri kalanında da farkın tamamen erimesini engelleyen ve devreyi 37-42 önde tamamlayan Final Four ev sahibi, 68-78’lik skorla CSKA Moskova’yı 16 maç ve 14 yıl sonra Rusya’da mağlup edip seriyi 1-1’e getirdi.
Bu galibiyet aynı zamanda CSKA Moskova'nın 2008'den beri evinde kaybettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.
Baskonia, avantajı ele geçirdi
EuroLeague Playoff'larında Baskonia, deplasmanda CSKA'yı 78-68 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi.
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe, 21:53
Mücadeleye iyi giren Kirolbet Baskonia, 18-27’lik ilk çeyrek ile oyunun iplerini eline aldı. Maçın geri kalanında da farkın tamamen erimesini engelleyen ve devreyi 37-42 önde tamamlayan Final Four ev sahibi, 68-78’lik skorla CSKA Moskova’yı 16 maç ve 14 yıl sonra Rusya’da mağlup edip seriyi 1-1’e getirdi.