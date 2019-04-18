Baskonia, avantajı ele geçirdi

Mücadeleye iyi giren Kirolbet Baskonia, 18-27’lik ilk çeyrek ile oyunun iplerini eline aldı. Maçın geri kalanında da farkın tamamen erimesini engelleyen ve devreyi 37-42 önde tamamlayan Final Four ev sahibi, 68-78’lik skorla CSKA Moskova’yı 16 maç ve 14 yıl sonra Rusya’da mağlup edip seriyi 1-1’e getirdi.



Bu galibiyet aynı zamanda CSKA Moskova'nın 2008'den beri evinde kaybettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.