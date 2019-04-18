Jasikevicius: Kaunas’a 1-1 gitmekten dolayı çok mutluyuz

Turkish Airlines EuroLeague play-off 2. maçında Fenerbahçe Beko'yu Ülker Sports Arena'da 80-82'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getiren Zalgiris Kaunas'ta koç Sarunas Jasikevicus, karşılaşma sonunda düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Herkese iyi akşamlar. İlk olarak oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Kaunas’ta 1-1 gitmekten dolayı çok mutluyuz. Bugün enerjimiz çok daha iyidi 2 gece önceye göre. Bu enerji, bizim böyle bir basketbol oynamamızdaki en önemli faktördü.

Muhteşem bir galibiyet. Galibiyetler ve mağlubiyetler önemli ancak neticede en önemli şey değil. En önemlisi oyuncuların gösterdiği reaksiyon, iki gün önceki kötü performansımızdan sonraki mücadeleleri. Onlar adına çok mutluyum. Buraya gelip iyi basketbol oynamak istediğimizi biliyorduk ancak iki gün önce bunu yapamadık. Şimdi taraftarımız için fazlasıyla mutlu olmalıyız çünkü Avrupa’nın en iyi takımını ve koçunu iki maç görebildiler. Bu Kaunas’taki insanlar için çok heyecan verici.”