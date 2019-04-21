Banvit adım adım Playoff'a

Beşiktaş'ı konuk eden Bandırma ekibi 2.çeyrekte ki etkili oyunu ile siyah-beyazlı ekibi istanbul'a eli boş gönderdi. Banvit takımı 2.çeyrekte savunma sertliğini arttırırken rakibine yalnızca 4 sayı bulma şansı tanıdı.

Bu karşılaşmaya gelene kadar ev sahibi ekip Banvit'in 11 galibiyet, 13 mağlubiyeti bulunurken konuk ekip Beşiktaş'ın ise 14 galibiyet 11 mağlubiyeti bulunuyordu. Karşılaşmanın ardından Banvit galibiyet saysını 12'ye çıkartırken aynı zamanda ligde de 8.liğe kadar yükselmiş oldu.

Karşılaşma genelinde Banvit adına Tolga Geçim 14 sayı,5 asist, 4 ribaund, Ragıp Berke Atar 12 sayı ve 6 ribaund ile takımlarına katkı sağladılar. Beşiktaş'ta ise Joe Alexander takımın yıldızı olurken 26 sayı ve 8 ribaund buldu.

1.Çeyrek: 23-21

2.Çeyrek 14-4 (37-25)

3.Çeyrek 19-23 (56-48)

4.Çeyrek 20-19 (76-67)