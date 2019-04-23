Obradovic: Savunmada yaptıklarımızdan çok memnunum

Efsanevi çalıştırıcı maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hücum anlamında iyi bir maç değildi. İki taraf da çok boş şut buldu ama sokamadı. Bu bir playoff maçı. Burada böyle oluyor. Sonraki maç için bir şeyleri değiştirmemiz lazım.

Zalgiris bir kez daha çok iyi karakter gösterdi, çok iyi bir takım olduklarını gösterdiler. O sebeple dördüncü maça hazır olmalıyız.”

Takımının agresiflik düzeyinden memnun olup olmadığı sorulan Obradovic, şunları söyledi:

“Evet. O konuda memnunum. Eğer hücumda kötüyseniz savunmada savaşıp akıllı oynamanız lazım. Savunmada yaptıklarımızdan çok memnunum bu anlamda.”