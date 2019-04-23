Jasikevicius: Deneyim farkı ortaya çıktı

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanında kazanarak Turkish Airlines EuroLeague Playoffları’nda seriyi 2-1’e getirmeyi başardı.

Litvanya ekibinin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Fenerbahçe Beko’yu tebrik ederim. Duygularımız ve Fenerbahçe’nin kaçırdığı şutlar sayesinde uzun süre maçta kaldık ancak bugün oynadığımız en iyi basketbol çok iyi değildi maalesef.

Zihnimiz açık değildi. Nereden hücum etmemiz gerektiğini düşünmedik. Neticede biraz deneyim ortaya çıktı. “