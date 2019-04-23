Jan Vesely: Savaşıp kazandık

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoffları üçüncü maçında Zalgiris Kaunas’ı deplasmanda mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Jan Vesely, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok zor bir maç, çok zor bir salon. Taraftarlar içinde oynanması zor bir atmosfer yaratıyorlar. İlk yarıda istediğimiz gibi oynamadık ama ikinci yarıda başından itibaren savaşıp kazandık.”

Brandon Davies ile eşleşmesi sorulan Vesely, şöyle konuştu:

“Zorlu bir eşleşme. Takım olarak harika bir takım basketbolu oynuyorlar. Yalnızca bir oyuncuyu durdurmaya çalışmıyorduk o sebeple. En iyi oyuncularını durdurmaya çalışıyorduk ve bunu başardık.”