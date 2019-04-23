Final Four biletini alan ilk takım R.Madrid oldu

Mücadele başından sonuna kadar dengede ilerledi, iki takım da oyunun kontrolünü tam anlamıyla eline geçiremedi. Skordaki üstünlük sık sık küçük farklarla el değiştirirken, devre 41-36 Panathinaikos lehine sona erdi.



Soyunma odasından dönüşte görüntü değişmedi. 35.dakika 68-70 geçilirken, son 2 dakikada Campazzo ve Randolph ikilisi ile dış atışlarda isabet bulan Madrid ekibi farkı 5-7 sayı bandına çekti ve rakibine geri dönüş şansı vermeden 82-89'luk galibiyetle adını Final Four'a yazdıran ilk takım oldu.