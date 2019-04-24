Ergin Ataman: Kazanacağız

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bazı maçlar vardır bütün bir sezonun emeğini yansıtır. İşte bu akşam Barcelona’da öyle bir maç oynayacağız. Kazanacağız" dedi.

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisi üçüncü maçında bu akşam deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Seride şu an 1-1’lik eşitlik bulunuyor. Bu önemli mücadele öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Barcelona karşısında iddialı olduklarını vurgulayan Ataman, "Bazı maçlar vardır bütün bir sezonun emeğini yansıtır. İşte bu akşam Barcelona’da öyle bir maç oynayacağız. Kazanacağız!!!" diye konuştu.