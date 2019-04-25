Obradovic: Önümüzde uzun bir yol var

Obradovic'in açıklamaları şu şekilde:

"Asıl profesyonel olarak üstatlar oyuncularımız, onları tebrik etmek lazım. Bugün farklı oynadık. Hücumda çok iyiydik, topu çok iyi kullandık ama Zalgiris'i de tebrik etmek gerekiyor gerçekten çok kaliteli bir takım."



"Topu iyi kullanmamız, iyi hücum etmemiz ve oyuncularımızın bunu çok iyi anlaması bugün adına öne çıkan şeylerdi. Bu sene 5. Final Four'umuz olacak ama oyuncularımız hep çok istekliler. Umarım Final Four'a sağlıklı şekilde gideriz"



"İlk olarak hazırlanmamız gereken bir Darüşşafaka maçı var. Pazar günü gerçekten zor olacak çünkü bu süreçte çok duygusal anlar yaşadık. Daha sonrasında bir Final Four süreci başlayacak"



"Yönetim kurulumuza, başlanımıza, bütün sezon bize destek olan taraftarlarımıza, herkese teşekkür etmek istiyorum. Önümüzde uzun bir yol var"