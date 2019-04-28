Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı rahat geçti

Maça etkili başlayan ve ağırlığını koyan taraf Fenerbahçe Beko olurken Darüşşafaka'da Jeremy Evans ilk yarıda takımını sırtlayan oyuncu oldu. Kostas Sloukas ve Melih Mahmutoğlu'nun ilk yarıdaki etkili oyunu sarı-lacivertlilerin soyunma odasına 34-42 üstün girmesini sağlayan faktör oldu.

Maçın 3.Çeyreğinde ev sahibi takımda Peiners ile etkili bir oyun orataya koysada, Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome farkın Fenerbahçe lehine açılmasında önemli rol oynadı.

Final çeyreğine sarı-lacivertliler 50-66 üstün başlarken, iki takımın koçu da bu çeyrekte rotasyona gitmeyi tercih etti. Mücadelenin son anlarında Fenerbahçe Beko tarafında Gigi Datome'nin sakatlanması morallerin bozulmasına neden oldu. İtalyan yıldız sekerek oyundan çıkarken bir daha oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe Beko bu sonuç ile bu sezonki 22.galibiyetine ulaşırken, Darüşşafaka Tekfen ise playoff yolunda önemli bir yenilgi almış oldu.