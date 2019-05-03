Potadaki derbide finale çıkacak ekip belli oluyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi son maçında karşılaşacak. Seride 2-2 eşitlik bulunurken, kazanan ekip finale çıkacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe, yarın saat 15.30’da Metro Enerji Spor Salonu’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Çekişmeli geçen seride yarın oynanacak maçla birlikte finale çıkacak ekip belli olacak. Serinin ilk maçını 72-51 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra sarı-lacivertlileri deplasmanda 59-48, sahasında da 74-59 mağlup ederek 2-1 öne geçmişti. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan son müsabakayı ise Fenerbahçe 57-49 yenerek seriyi 2-2’ye getirdi.

Son maçtan galip gelerek finale çıkacak ekip, Çukurova Basketbol’un rakibi olacak.