F.Bahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic: Zor bir dönemdeyiz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Banvit'e 78-70 yenildikleri maçta düşük yüzdeyle şut attıkları için mağlup olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sırp başantrenör, zor bir dönemde olduklarını belirtti.

Dört oyuncularının sakat olduğunu anlatan Obradovic, "Zor bir dönemdeyiz. Bu alışılmadık bir şey değil. Kendimizi ve oyuncularımızı buna göre hazırlamaya çalışıyoruz. Şu an çok yorgun bir takım var. Dört eksik oyuncuyla en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Şut yüzdelerinde kötü günlerden biriydi. Özellikle maçı kontrol eden çok iyi bir takıma karşı oynuyorsanız bu yüzdelerle maçı kazanmak çok zor. Banvit'i bugünkü oyunlarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Müsabakaya taraftarların ilgi göstermemesine üzüldüğünü dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Çok üzgünüm. Türkiye liginde çok önemli bir maç oynadık. Tribündeki seyirci sayısı sadece 2 bin kişiydi. Bu takım kesinlikle bunu hak etmiyor. Taraftarın mutlaka sebepleri vardır ama sonuç bugün ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlıkları bulunan basketbolcuların durumları hakkında bilgi veren Obradovic, şunları kaydetti:

"Sakat 4 oyuncunun durumlarının ne olacağını henüz bilmiyoruz. Joffrey Lauvergne'in kesinlikle Dörtlü Final'de oynama olasılığı yok. Luigi Datome de neredeyse aynı durumda. Nikola Kalinic ve Jan Vesely hakkında da çok büyük soru işaretlerimiz var. Bu durumda taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. O yüzden bugünkü taraftar sayısına çok üzüldüm. Mücadeleye devam edeceğiz. Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı özel bir maç olacak. Taraftarlar için de takıma ne kadar güvendiklerini göstermek için fırsat olacak."

Zeljko Obradovic, Banvit yenilgisiyle normal sezon liderliğinde yara alıp almadıklarının sorulması üzerine, "En önemli şey sağlıklı bir takımın olması. Biz bundan çok uzağız. Aynı pozisyonda 4 oyuncu sakatlanınca çok kötü oldu. İki uzunumuz var. Melli çok fazla süre alıyor. Sıralamadan daha çok sağlıklı olmamız önemli. Genç takımdaki oyunculardan katkı almaya çalışıyoruz ama onlarla da seviye farkı var." açıklamasında bulundu.

Obradovic, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Anadolu Efes ile yapacakları maçın sorumlası üzerine, "Bunu konuşmak için daha zaman var." demekle yetindi.

Hakan Demir: "Bu galibiyetle play-off'u garantiledik"

Banvit Başantrenörü Hakan Demir, Fenerbahçe Beko galibiyetiyle play-off'u garantilediklerini söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin iç sahadaki 72 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran takım oldukları için mutluluk duyduklarını aktaran Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Fenerbahçe bu salonda uzun süredir yenilmiyordu. Bunu başaran takım olduğumuz için mutluyuz. Ayrıca bu galibiyetle play-off'u garantiledik. Bunun için de çok mutluyuz. Lig sonunculuğundan play-off'a geldik. Önümüzdeki hafta kazanırsak altıncılık şansımız var. Bu bizim takımımız için büyük bir gurur. İyi bir takımımız var. Beraber oynayan, birlikte mücadele eden bir ekibiz. Fenerbahçe eksik bir kadro ile buradaydı. Biz de 3 yabancıyla oynuyoruz. Değişik bir maç oldu. Rakibimiz değişik taktikler denedi. Beş kısa ile oynadılar. Neticede maçı kazandık. Takımımı tebrik ediyorum."