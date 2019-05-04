Lauvergne Final-Four'da yok, Vesely şüpheli

Obradovic'in sakatlıklarla ilgili maç sonu açıklaması şu şekilde: "Sakat 4 oyuncunun durumlarının ne olacağını henüz bilmiyoruz. Joffrey Lauvergne'in kesinlikle Dörtlü Final'de oynama olasılığı yok. Luigi Datome de neredeyse aynı durumda. Nikola Kalinic ve Jan Vesely hakkında da çok büyük soru işaretlerimiz var. Bu durumda taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. O yüzden bugünkü taraftar sayısına çok üzüldüm. Mücadeleye devam edeceğiz. Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı özel bir maç olacak. Taraftarlar için de takıma ne kadar güvendiklerini göstermek için fırsat olacak."