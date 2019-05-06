Ertuğrul Erdoğan: Fenerbahçe Beko karşısında oyuncularıma güveniyorum

Başantrenör Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ataşehir'de kendilerini dolu tribünlerin beklediğini belirterek, "Fenerbahçe Beko karşısında oyuncularıma güveniyorum. Önemli bir derbi karşılaşmasına çıkacağız. Maçın içinde kalıp, atmosferi kontrol edebilmeyi başarmamız gerekiyor. Fenerbahçe Beko, bizden daha tecrübeli bir takım. Bu eksikliği enerjimiz ve harcayacağımız eforla kapatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Beko'yu sahalarında yendiklerini hatırlatan Erdoğan, "Fenerbahçe Beko ile THY Avrupa Ligi play-off'u sonrası sezonun en formda olduğu döneminde karşılaşacağız. Bu maçta da önceliğimiz neyi iyi yapabiliyorsak sahada onu gerçekleştirmek olacak. Fenerbahçe Beko'nun hangi yabancı beşle sahaya çıkacağı da maçın sonucunu etkileyecek faktörlerden bir tanesi." şeklinde görüş belirtti.

Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz

Erdoğan, normal sezonu üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi.

Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibin hedefleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedefimiz yapabileceğimizin en iyisini yapıp, ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu maçların hepsi de çok zor maçlar. Sezon başından itibaren oyuncularım büyük gelişim gösterdiler."

Ligin 25 yaş ortalaması ile en genç takımıyız

Genç ve tecrübesiz bir ekip olduklarını aktaran Erdoğan, "Bizim takımımızda iki oyuncu Avrupa'da ilk kez oynuyor. İkisi ise Avrupa'da sadece 1 yıl geçirmiş. Ligin 25 yaş ortalaması ile en genç takımıyız. Oyuncularım ciddi bir gelişim sarf ediyorlar. Rakibimiz Fenerbahçe Beko yeniden inandığı, güvendiği oyuncularla kontratı uzatıyor. En güzel örneği, en büyük rakibimiz Fenerbahçe Beko yapıyor. Bizim de kurduğumuz iskeleti daha büyük hedefler, şampiyonluklar için korumamız lazım." diye konuştu.