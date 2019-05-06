Euroleague'de Final Four hakemleri belli oldu

Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek organizasyonda Matej Boltauzer (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa), Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Anne Panther, Robert Lottermoser (Almanya), Fernando Rocha (Portekiz) ve Boris Ryzhyk (Ukrayna) düdük çalacak.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının dörtlü finalinde ilk kez iki Türk takımı mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, yarı finalde kozlarını paylaşacak. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Rus ekibi CSKA Moskova ile İspanya'nın Real Madrid takımı karşılaşacak.