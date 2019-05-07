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Anadolu Efes farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı farklı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Anadolu Efes farklı galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Mayıs 2019 Salı, 21:49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin erteleme maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı farklı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Anadolu Efes farklı galibiyetiyle ligdeki galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

Lacivert-beyazlı ekipte, en skorer oyuncu 17 sayı ile Krunoslav Simon oldu. Shane Larkin ise karşılaşmayı 14 sayı ve 7 asist ile tamamladı. Konuk ekip TOFAŞ'ta ise, Muhsin Yaşar 10 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Travis Trice da takımına 10 sayı ve 5 asistlik katkı sağladı.

ANADOLU EFES: 98 - TOFAŞ: 54

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Erşan Kartal, Ozan Çakar, Can Mavisu
ANADOLU EFES: Larkin 14, Doğuş Balbay 8, Simon 17, Moerman 7, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 9, Micic 7, Yiğitcan Saybir 7, Sertaç Şanlı 6, Metecan Birsen 8, Onuralp Bitim 7
TOFAŞ: Trice 10, Mejia 3, Berkan Durmaz 8, Weems 4, Elegar 8, Barış Ermiş 3, Kadji 3, Muhsin Yaşar 10, Muhaymin Mustafa 3, Yiğit Arslan 2, Mert Konuk
1. PERİYOT: 22-15
İLK YARI: 47-31
3. PERİYOT: 79-37

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