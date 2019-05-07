Ergin Ataman: İstediğimiz gibi bir maç oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 27. hafta erteleme mücadelesinde sahasında TOFAŞ'ı 98-54 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmayı iyi oynayarak kazandıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, sıralama açısından önemli bir mücadeleye çıktıklarını aktararak, "Maçın başından itibaren savunmada ve hücumda iyi oynadık. Bütün oyuncuları kullanma şansına sahip olduk. Açıkçası tam istediğimiz gibi bir maç oldu. " değerlendirmesinde bulundu.