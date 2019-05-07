Orhun Ene: Play-Off'a sağlam girmemiz lazım

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, istedikleri gibi mücadele edemedikleri için sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Maçın teknik analizi yapılacak bir müsabaka olmadığını belirten Ene, "Ligi üçüncü sırada bitirmek istiyorduk. Bu, bizim için önemli. Bunun için kalan iki maçı da iyi oynamak istiyorduk. Haftalardır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Genç oyunculara da güveniyoruz. Bugün sahada o direnci ve mücadeleyi gösteremedik. Üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Bu sene ilk iki sıradaki Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun diğer takımlardan kopmasının ligdeki ekipleri etkilediğini anlatan Orhun Ene, şunları kaydetti:

"Maçlar geçmişteki rekabetten uzak havada geçiyor. Elimizden geleni yapsak da basketbolseverlere iyi bir maç izlettiremedik. Play-off'a sağlam girmemiz lazım. Anadolu Efes'i tebrik ederim."