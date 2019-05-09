A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosu açıklandı

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yer alacak A Milli Kadın Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'da ortaklaşa düzenlenecek 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Melis Gülcan, Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ Spor), Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi), Pelin Derya Bilgiç, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun, Meltem Avcı (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Merve Aydın, Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk).

Başantrenörlüğünü Ceyhun Yıldızoğlu'nun yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosu, 11 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.